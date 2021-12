Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów Barcelona kolejny raz będzie musiała szukać oszczędności. Może to oznaczać pożegnanie z kilkoma kluczowymi zawodnikami. W tym gronie ma znajdować się Marc-Andre ter Stegen.

Barcelona szuka już następców niemieckiego bramkarza. W gronie zawodników, którymi interesuje się "Duma Katalonii" jest Bartłomiej Drągowski.



Hiszpański dziennikarz Gerard Romero podał nazwiska czterech bramkarzy, których obserwuje Barcelona. Oprócz Drągowskiego są to: Illan Meslier z Leeds, Koen Casteels z Wolfsburga i Andre Onana z Ajaxu.



Szanse Drągowskiego są tym większe, że Onana jest bardzo blisko przejścia do Interu Mediolan. Bramkarz Fiorentiny ma być drugą opcją dla Barcelony.



Bartłomiej Drągowski kontuzjowany

Od początku października Drągowski nie broni. Nie powinno to jednak skomplikować jego sytuacji, bo Polak nie przegrał rywalizacji, a zmagał się z urazem i próbuje wrócić do gry.



Kontrakt Drągowskiego z Fiorentiną obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Włoski klub chętnie sprzedałby Polaka, gdyby dostał propozycję rzędu kilkunastu milionów euro.



