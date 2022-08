Barcelonę z trybun analizował były trener Korony Kielce. Będzie jej kolejnym rywalem

Jak informuje kataloński "Sport" Pacheta był obecny na Estadio Anoeta wraz ze swoim asystentem, Chema Monzonem. Panowie analizowali występ Barcelony, z którą zmierzą się na Camp Nou w meczu 3. kolejki La Liga.

Obaj opuścili trybuny na około kwadrans przed końcem, podobnie zresztą jak wielu fanów Realu Sociedad, przez co nie zobaczyli na żywo trafienia Ansu Fatiego, któremu świetnie asystował Robert Lewandowski. Najwidoczniej to, co dla nich najistotniejsze pod kątem podpatrzenia rywala, wydarzyło się w ciągu 75 minut.

Były trener Korony Kielce kolejnym rywalem Barcelony

Pachetę doskonale znać powinni kibice śledzący naszą PKO Ekstraklasę, bo Hiszpan przez niespełna rok był trenerem Korony Kielce. Trafił tam w bardzo ciekawym momencie, bo wtedy w szatni Korony "rządziła" słynna "Banda Świrów". Pacheta zastąpił na stanowisku Leszka Ojrzyńskiego, zwolnionego po 4. kolejce sezonu 2013/2014.

54-latek musiał zapracować sobie na zaufanie zarówno szatni jak i kibiców, ale wreszcie przekonał jednych i drugich swoim pomysłem na grę. Ostatecznie Korona zakończyła tamten sezon na 13. miejscu. Klub chciał kontynuować współpracę z trenerem, ten jednak zdecydował się na powrót do Hiszpanii. Jego bilans w Kielcach zatrzymał się na 34 meczach, 10 zwycięstwach, 13 remisach i 11 porażkach.

Zdjęcie Pacheta w roli szkoleniowca Korony Kielce / TOMASZ JAGODZINSKI KRAKFOTO/NEWSPIX.PL / Newspix

Powrót do kraju okazał się trampoliną dla jego trenerskiej kariery. W 2018 roku objął trzecioligowe Elche, z którym zaliczył dwa awanse - najpierw do Segunda Division, a następnie do La Liga. Niestety dla niego, po tym drugim awansie został zwolniony z klubu.

Pacheta jednak się nie załamał i do hiszpańskiej elity wrócił kilka miesięcy później. W styczniu 2021 został trenerem Hueski i jego celem było utrzymanie beniaminka w lidze. Ta sztuka mu się nie udała, do pozostania w lidze zabrakło dwóch punktów. W ten sposób dochodzimy do teraźniejszości.

Przed sezonem 21/22 trafił do Realu Valladolid, zarządzanego przez legendarnego Ronaldo, które właśnie spadło z La Liga i celem był błyskawiczny powrót. To się Pachecie udało i dzięki temu w niedzielę będzie miał okazję poprowadzić swój zespół na Camp Nou. Będzie to dla niego powrót na ten stadion po blisko 1,5 roku, bo jako trener Hueski w marcu 2021 roku przegrał tam 1-4.

W pierwszych dwóch meczach tego sezonu Valladolid zdobył jeden punkt, dzięki wyjazdowemu remisowi 1-1 z Sevillą w miniony weekend. Mecz FC Barcelona - Real Valladolid odbędzie się w niedzielę 28 sierpnia o 19:30.