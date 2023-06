Barcelona zwycięska na koniec sezonu. Lewandowski zszedł w przerwie

W przerwie doszło do kilku zmian. Z murawą pożegnali się Kessie, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Dani Rodriguez, Marcos Alonso i Robert Lewandowski. "Licznik" Polaka w tym sezonie zatrzymał się na 3999 minutach spędzonych na boisku. Nie mógł we wtorek wykazać się czymś więcej, był to dla niego bezbarwny mecz. W miejsce wspomnianych zawodników weszli Gavi, Ferran Torres, Raphinha, Marc Guiu, Hector Fort i Jules Kounde.