Barcelona zupełnie zaskoczyła rywali - a teraz jeszcze to. 400 mln w grze

Jeśli kibice FC Barcelona oczekiwali, że ich ukochany klub otworzy letnie okienko transferowe poprzez sprowadzenie na Camp Nou Ilkay'a Gundogana, Martina Zubimendiego czy Jannicka Carrasco, to - krótko rzecz ujmując - mogą być nieco zaskoczeni. Wygląda bowiem na to, że pierwsze wzmocnienie okaże się dosyć nietypowe.

Mikayil Faye ma grać dla FC Barcelona. Kwota odstępnego zwala z nóg

Wydawać by się przy tym mogło, że Senegalczyk będąc tak młodym futbolistą trafi najpierw do drużyny młodzieżowej "Barcy", ale... nie jest wykluczone, że trener Xavi Hernandez zdecyduje inaczej. Jedno jest pewne - lewonożny stoper rozpocznie przygotowania do sezonu 2023/2024 wraz z pierwszą drużyną, a menedżer będzie go pilnie obserwował.