Przed meczem na Mestalla uhonorowano Davida Silvę. Pomocnik wiele lat spędził w Valencii, z którą w 2008 roku zdobył Puchar Króla. To był miły początek dla kibiców "Nietoperzy". A jeszcze lepszą niespodziankę sprawiliby im piłkarze, ponieważ już w drugiej minucie gospodarze mieli świetną okazję do objęcia prowadzenia. Po szybko wykonanym wrzucie z autu, Diego Lopez podciągnął piłkę i podał do będącego w polu karnym Romana Jaremczuka. Ten odwrócił się z nią i oddał groźny strzał, który jednak zdołał sparować Inaki Pena, bramkarz zastępujący leczącego się Marca-Andre ter Stegena.