Barcelona znów przegrała z Realem Madryt. Bitwa o transfer zakończona

Walka Realu Madryt i FC Barcelona o Ardę Gulera dobiegła końca. Fabrizio Romano potwierdził, że osiemnastoletni turecki talent przeniesie się z Fenerbahce do ekipy "Los Blancos". Jest to kolejny młody piłkarz, który w ostatnich latach był na celowniku "Dumy Katalonii", a ostatecznie przeniesie się do jej największego rywala. Z klubem z Santiago Bernabeu Guler zwiąże się umową na sześć lat.