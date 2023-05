Barcelona znów chce to zrobić. Może nie być wyjścia, "docisną" gwiazdy?

FC Barcelona szuka oszczędności. Znów "uśmiechnie się" do ter Stegena i de Jonga?

By jednak można było odhaczyć te punkty z listy, FCB musi gdzieś zaoszczędzić - zapowiada się na to, że ekipa z Camp Nou po raz kolejny wykona doskonale znany już manewr i... spróbuje ściąć niektóre pensje. Nie będzie to oczywiście proste do zorganizowania.