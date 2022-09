Barcelona zmienia zasady. Nie będzie płacić kontuzjowanym

Dotąd zasada była taka, że premii za zwycięstwa i trofea nie dostawali gracze, którzy wystąpili w mniejszej liczbie niż 50 proc spotkań w sezonie. Nie dotyczyło to kontuzjowanych. Uraz był traktowany jako siła wyższa.

Dembele i Umtiti brali premie, choć nie grali

Efektem takiego podejścia była konieczność wypłacania premii piłkarzom takim jak Ousmane Dembele, czy Samuel Umtiti. Obaj Francuzi leczyli w ostatnich latach przewlekłe urazy.

Reklama

Według nowych zasad, premii by nie dostali. Dziennik "Marca" podaje, że Barcelona wprowadza zmiany w zasadach. Jeśli piłkarz nie zagra w połowie meczów sezonu, nie należy mu się premia, bez względu na to, czy powodem był urazy, czy trener sadzał go na ławkę. Zdaniem "Marki" nowy klub Roberta Lewandowskiego chce w ten sposób sprawić, by piłkarze bardziej dbali o zdrowie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Akademia Młodego Piłkarza. Trening ogólnorozwojowy. Wideo INTERIA.TV

ZOBACZ TEŻ:

Sensacyjne doniesienia z Katalonii. Lewandowski chce wpływać na skład Barcelony?

Lewandowski uczyni Barcelonę liderem? Klub czeka już ponad dwa lata

Barcelona - Elche. O której gra dziś Robert Lewandowski?