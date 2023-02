Skandal wymaga reakcji klubu

Skandal wywołał oburzenie piłkarskich kibiców, ale również innych klubów w Hiszpanii. Oficjalny komunikat w tej sprawie złożyła Sevilla FC. Klub z Andaluzji wyraził swoją wątpliwość co do uczciwości hiszpańskich rozgrywek piłkarskich. Zaapelował również do władz ligi i hiszpańskiego związku piłki nożnej o wsparcie i wzięcie udziału w postępowaniach prowadzących do wyjaśnienia sprawy.