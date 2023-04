Barcelona zdeterminowana jak nigdy. Kluczowa była... bolesna klęska Bayernu

Jeśli jakiś piłkarz w ostatnich miesiącach przewijał się nieustannie w spekulacjach dotyczących letnich transferów FC Barcelona, to był to bez wątpienia Ilkay Gundogan. Według hiszpańskiej prasy "Duma Katalonii" jest obecnie już bardzo zdeterminowana w kwestii pozyskania reprezentanta Niemiec - a nastroje na Camp Nou miał "nakręcić"... mecz Manchesteru City z Bayernem w Lidze Mistrzów, który okazał się popisem pomocnika. Wygląda na to, że zbliża się wielki hit.