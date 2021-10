Tymczasowy szkoleniowiec Sergi Barjuan musiał być, rzecz jasna, głęboko zawiedziony remisem z walczącym o utrzymanie Alaves (1-1). Wreszcie wyróżnił się Memphis Depay, ale jego piękny gol potwierdza teorię, że potrafi błyszczeć wyłącznie w pojedynkach z rywalami z niższej półki. W Lidze Mistrzów jeszcze bramki nie zdobył, w La Liga pokonywał bramkarzy Athletic Bilbao, Getafe, Levante, Valencii i Alaves. Jest najlepszym strzelcem zespołu (5 bramek), ale w 11 spotkaniach ligowych Barca uciułała ledwie 16 goli. O 10 mniej od prowadzącego Realu Madryt.

Barcelona - Alaves 1-1. Błysk Memphisa

W starciu z Alaves gracze Barcelony zmarnowali niemal całą pierwszą połowę. Okazji na gole właściwie nie mieli. W drugiej części gry ruszyli do ataku, ale na bramkę Depaya, Alaves odpowiedziało jeszcze bardziej efektownym golem Luisa Riojy. Wtedy ataki drużyny Sergiego stały się groźniejsze. Barcelona zakończyła mecz z 80-procentowym posiadaniem piłki. Ale serię spotkań bez zwycięstwa w Primera Division przedłużyła do trzech. Do Realu Madryt, Sevilli i Realu Sociedad traci już 8 pkt.

Na tym to, co złe się nie skończyło. Sergio Aguero zasłabł w pierwszej połowie i trafił do szpitala. Gerard Pique został zmieniony z powodu urazu. Argentyńczyk poczuł się lepiej, ale trudno stwierdzić, czy 2 listopada będzie mógł grać z Dynamo w Kijowie.

Za dwa dni Katalończycy grają o przetrwanie w Lidze Mistrzów. Nie wiadomo, czy pod wodzą Sergiego, czy już Xaviego Hernandeza. Tak czy siak muszą wygrać, by marzyć o awansie z grupy. Nowy trener, w którym szefowie i fani Barcy widzą zbawcę, zacznie pracę w ekstremalnie trudnej chwili.

Barcelona - Alaves 1-1. Oczekiwanie na Xaviego

Być może zanim Xavi usiądzie na ławce, Barcelona będzie przegrana na dwóch najważniejszych frontach. Po meczu z Alaves Sergi przekonywał: - Moi piłkarze są świetni, muszą tylko w siebie uwierzyć.

Sytuacja w zespole robi się dramatyczna. Liderzy zawodzą, Sergio Busquets, Pique, Jordi Alba dają drużynie niezbyt wiele. Fatalnie gra Frankie de Jong, Depay zawodzi w meczach z rywalami z wyższej półki. Aguero jest schorowany, tymczasem młodzież z La Masii nie jest jeszcze gotowa, by wydobyć Barcę z kryzysu.

Opowieści o wciąż wysokim potencjale zespołu z Camp Nou będzie musiał zweryfikować Xavi. Póki co Barcelona jest w stanie letargu, wyczekiwania na to aż pojawi się zbawca. Wszyscy w Katalonii mieli dość Ronalda Koemana. Został zwolniony, ale nic się od tego nie mogło zmienić. Sergi dał zadebiutować nowym wychowankom. Efekt był ten sam co zwykle. Barca wyglądała na zespół przeciętny. Czy wzleci na wyższy poziom? A może Xavi będzie musiał budować drużynę od początku? Ten sezon coraz bardziej pachnie przegraną.

Dariusz Wołowski

Zdjęcie Gerard Pique (z prawej) i Riqui Puig / PAP/EPA

