Barcelona zaprezentowała dwie nowe gwiazdy! Lewandowski będzie zadowolony

Michał Białoński La Liga

Pod względem techniki i umiejętności strzeleckich do Roberta Lewandowskiego im daleko. Obaj mają za to wzmocnić defensywę FC Barcelona. "Duma Katalonii" zaprezentowała we wtorek nowych obrońców Marcosa Alonso i Hectora Bellerina. Obaj dołączyli do niej 1 września z klubów Premier League, ale Bellerin w ubiegłym sezonie spisywał się znakomicie w Betisie Sewilla.

Zdjęcie Hector Bellerin i Marcos Alonso żonglowali piłką podczas prezentacji w FC Barcelona / AFP