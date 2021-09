Barcelona z nowym napastnikiem. Wypożyczenie w ostatniej chwili

Końcówka sierpnia była dosyć intensywnym czasem dla Barcelony, która dokonała kilku nietypowych ruchów transferowych - choć patrząc na obecną sytuację finansową klubu, tkwiła w nich pewna logika.

Po zaledwie dwóch miesiącach z "Blaugraną" pożegnał się obrońca Emerson Royal, który dołączył do Tottenhamu, zaliczając wcześniej jedynie cztery oficjalne mecze w Barcelonie. Niedługo potem kataloński klub ogłosił także, że na wypożyczenie do swojego poprzedniego klubu - Atletico Madryt - uda się Antoine Griezmann. 31 sierpnia FCB jednak nie tylko oddawała graczy - ale i dołączyła jednego do swojego składu.



Reklama

Luuk de Jong związał się na rok z FC Barcelona

Jak oficjalnie poinformowano w serwisie Barcelony, do klubu na roczne wypożyczenie z Sevilli trafi holenderski napastnik Luuk de Jong. "Barca" doszła do porozumienia z Andaluzyjczykami, w myśl którego będzie opłacać tygodniówkę gracza i - jeśli de Jong się sprawdzi - będzie mogła ostaecznie wykupić piłkarza po sezonie 2021/2022.

Wypożyczenie do katalońskiej ekipy może być wybawieniem dla Luuka de Jonga z uwagi na jego sytuację w Sevilli. Po tym, jak do "Los Nervionenses" dołączył z Wolverhampton Wanderers Rafa Mir, jego dotychczasowa rola w klubie zdawała się być zagrożona. Wiele mówiło się o powrocie Holendra do ojczyzny, a konkretnie do jego byłego klubu PSV Eindhoven, ale ostatecznie kibice jeszcze przynajmniej przez rok będą go oglądać na boiskach Primera Division.



Luuk de Jong grał m.in. w Niemczech i Anglii

Luuk de Jong w przeszłości reprezentował też m.in. barwy Borussii Moenchengladbach oraz Newcastle United. W ubiegłym sezonie strzelił dla Sevilli dziewięć bramek we wszystkich rozgrywkach. Piłkarz jest także reprezentantem Holandii - dla kadry narodowej zaliczył jak na razie łącznie 38 występów.

Zdjęcie Luuk de Jong zostaje w Hiszpanii, ale zmienia Andaluzję na Katalonię / ANP Sport / Contributor / Getty Images

PaCze