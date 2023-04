Barcelona wytacza potężne działa. Fałszywe dowody i afera sędziowska

Tytuł w gazecie nie pozostawia wątpliwości: "Tebas dostarczył prokuratorowi fałszywe dowody przeciwko Barcelonie". Prezes La Liga odpowiedział w mediach społecznościowych, pisząc, że to tytuł jest "fałszywy", on nikogo "konkretnie nie oskarżył" o nic, a sam zarzucił dziennikarzowi "oszczerstwo ".

Zażądał też pełnego sprostowania, a jeśli gazeta, mająca siedzibę w Barcelonie, tego nie zrobi "we wskazanym okresie i we wskazany sposób", to La Liga pójdzie do sądu.