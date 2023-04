Barcelona wyrzucona z europejskich pucharów? Wtedy wszystko będzie jasne

FC Barcelona jest obecnie w kryzysie instytucjonalnym. W lutym ujawniono, że przez kilkanaście lat dokonywała płatności na łączną kwotę ponad siedmiu milionów euro na rzecz firm DASNIL i NILSAT. Należały one do wiceprzewodniczącego komitetu sędziowskiego Jose Marii Enriqueza Negreiry. W marcu hiszpańska prokuratura oskarżyła "Dumę Katalonii" o korupcję. Zinterpretowała ona te działania jako takie, które "prowadziły do faworyzowania Barcelony w podejmowaniu decyzji przez arbitrów".