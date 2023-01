Barcelona wybrała zastępcę Lewandowskiego. Jest wielki powrót!

Do ważnej zmiany w porównaniu z meczem derbowym z Espanyolem doszło w obronie Barcelony. Do rywalizacji w La Liga wraca Ronald Araujo. Urugwajski obrońca swój ostatni mecz ligowy rozegrał jeszcze we wrześniu, a potem pauzował z powodu kontuzji. Przetarciem był dla niego ostatni mecz Pucharu Króla z CF Intercity .