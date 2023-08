Barcelona wstaje po ciosie, ależ plan. Lewandowski ma grać z wielką gwiazdą

Od mniej więcej dwóch lat zawodnik ten - jeśli można to tak określić - unormował swoją sytuację zdrowotną i stał się jednym z ważniejszych elementów w układance "Dumy Katalonii". Kiedy wszystko zaczęło więc działać jak należy Dembele... doszedł do wniosku, że to pora zmienić barwy.