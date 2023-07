Barcelona wsparła społeczność LGBTIQ+. Takich strat się nie spodziewała

Dziś jest 28 czerwca, a to oznacza, że jest to Międzynarodowy Dzień Dumy LGBTIQ+. FC Barcelona pokaże swoje zaangażowanie w uznanie praw społeczności LGBTIQ+, podnosząc tęczowe flagi na swoich obiektach. Zeszłoroczną lokalizacją było Spotify Camp Nou, ale w tym roku będzie to Estadi Johan Cruyff ze względu na trwające prace na stadionie

~ Komunikat Barcelony ze środy (cyt. za fcbarca.com)