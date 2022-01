Mecz Granada - Barcelona to szansa dla gości, by zmniejszyć stratę punktową i tym samym zbliżyć się do lidera ligi hiszpańskiej, Realu Madryt. Gdzie oglądać spotkanie Granada - Barcelona? Transmisja tv Granada - Barcelona na Eleven Sports 1, Granada - Barcelona "na żywo" na sport.interia.pl. Początek spotkania o 18.30.





Granada - Barcelona. Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli Primera Division

Mecz Granada - Barcelona to dla gospodarzy okazja, by pokazać charakter z wyżej notowanym przeciwnikiem. Granada udowadniała już w tym sezonie, że na swoim stadionie jest trudnym do pokonania rywalem, o czym przekonało się chociażby Atletico Madryt, które poległo niedawno na Estadio Nuevo Los Cármenes. W meczu Granada - Barcelona gospodarze będą chcieli także powtórzyć niezły wynik z końca września. Wtedy spotkanie Barcelona - Granada zakończyło się remisem 1-1, a za sterami Barcelony stał jeszcze Ronald Koeman. Mecz Granada - Barcelona gospodarze rozpoczną z trzynastego miejsca w tabeli, z dorobkiem 23 punktów na koncie.



Ostatnie wyniki Granady w Primera Division



Elche - Granada 0-0

Granada - Atletico 2-1

Granada - Mallorca 4-1

Barcelona do meczu z Granadą przystąpi bez Ferrana Torresa. Hiszpan dołączył do Barcelony z Manchesteru City za 55 milionów euro, a ta cena może jeszcze wzrosnąć o kolejne dziesięć milionów. Ferran Torres na oficjalny debiut będzie musiał jeszcze poczekać, bo nie dość, że Barcelona ma problem z zarejestrowaniem piłkarza z powodu limitów budżetowych, to 21-latek został zakażony koronawirusem. Pomimo tych problemów na horyzoncie pojawiają się kolejne nazwiska potencjalnych nabytków Dumy Katalonii i według mediów Barcelona chce ściągnąć Alvaro Moratę. Barcelona w tabeli Primera Division powoli goni Real, zajmując obecnie piąte miejsce, a na koncie Barcelona ma 31 punktów.

Ostatnie wyniki Barcelony w Primera Division



Mallorca - Barcelona 0-1

Sevilla - Barcelona 1-1

Barcelona - Elche 3-2

Granada - Barcelona. Kiedy i o której mecz Primera Division?

Mecz Granada - Barcelona rozpocznie się w sobotę o godzinie 18.30 na Estadio Nuevo Los Cármenes.

Granada - Barcelona. Gdzie oglądać transmisję tv?

Mecz Granada - Barcelona w tv na Eleven Sports 1.

Mecz Granada - Barcelona. Transmisja online live stream

Granada - Barcelona online live stream na elevensports.pl oraz Polsat Box Go.

Mecz Granada - Barcelona "na żywo" na sport.interia.pl.





O której początek meczu Granada - Barcelona? Godzina 18.30 w sobotę.

Transmisja TV meczu Granada - Barcelona: Eleven Sports 1.

Stream online meczu Granada - Barcelona: elevensports.pl oraz Polsat Box Go.

Tekstowa relacja "na żywo" Granada - Barcelona: sport.interia.pl.

