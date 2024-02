Barcelona w pogoni za nowym napastnikiem. Joan Laporta chce gwiazdy

Jak podał kataloński "Sport", 24-letni napastnik nie chciałby jednak wracać nad Sekwanę, a doświadczyć czegoś nowego w Hiszpanii albo w Anglii. Kluczem do jego przyszłości ma być osoba Jorge'a Mendesa . Znany agent stracił wpływ na piłkarza, którego teraz reprezentuje prawnik Ted Dimvula , ale może odzyskać swoją pozycję albo próbuje to zrobić. Gdyby udało mu się tego dokonać, to Portugalczyk zyskałby większe możliwości.

Kluczowe mecze dla FC Barcelona

W La Liga Barcelona zajmuje jednak dopiero trzecie miejsce, tracąc 10 punktów do liderującego Realu Madryt i pięć do rewelacyjnej Girony. Ma natomiast trzy "oczka" przewagi nad Atletico Madryt i pięć nad Athetikiem Bilbao. Czyli zamiast patrzeć w górę "Duma Katalonii" musi zacząć zwracać uwagę na zespoły z niższych miejsc, żeby nie wypaść poza pierwszą czwórkę, co oznaczałoby brak awansu do Ligi Mistrzów.