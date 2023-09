Barcelona uzgodniła już z nim warunki. Będzie zarabiał dwa razy więcej

Xavi Hernandez przedłuży swoją umowę z Barceloną, co oficjalnie ma zostać ogłoszone w przeciągu kilku dni, donoszą hiszpańskie media. Trener doszedł już do porozumienia z klubem, ale zwiążę się na dłużej tylko o rok, a nie o dwa lata, czego chciała "Duma Katalonii". Szkoleniowiec w zeszłym sezonie doprowadził zespół do mistrzostwa Hiszpanii po kilkuletniej przerwie.