"Zbudujemy pomnik Leo Messiego przed Camp Nou. Decyzja została podjęta" - oznajmił Joan Laporta, prezes klubu, podczas spotkania z socios.

Argentyńczyk występował w Barcelonie od 2004 do 2021 roku. Napastnik przez kilkanaście lat był liderem drużyny, zdobywając po drodze wszystkie możliwe trofea, począwszy od Ligi Mistrzów (w sumie cztery razy), po mistrzostwo Hiszpanii (10 razy), Superpuchar Hiszpanii (osiem razy), Puchar Króla (siedem razy), Superpuchar Europy i klubowe mistrzostwa świata (w sumie po trzy razy).

FC Barcelona. Lionel Messi strzelił 672 gole dla "Dumy Katalonii"

W sumie Messi rozegrał dla Barcelony 778 spotkań. Zanotował w nich aż 672 bramki, co jest rekordem klubu. W "Dumie Katalonii" Argentyńczyk aż osiem razy zostawał królem strzelców Primera Division i sześć razy w Lidze Mistrzów.

Napastnik w 2021 roku opuścił jednak Camp Nou, przechodząc do PSG. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że Messi ma wrócić do Barcelony. Jego kontrakt w Paryżu obowiązuje do końca tego sezonu.

