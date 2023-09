Barcelona traci fotel lidera. Real powalił dwoma ciosami outsidera, ale... nie wraca na szczyt

Real Madryt liczył na odzyskanie fotela lidera. Miała to zapewnić wygrana z Las Palmas na własnym obiekcie. Mecz zakończył się zwycięstwem "Królewskich" 2-0 po bramkach Brahima Diaza i Joselu, ale - za sprawą świetnej postawy Girony - to nie wystarczyło, by zasiąść na szczycie tabeli. Trybuny aplauzem powitały wracającego po kontuzji Viniciusa Juniora. Humor fanom "Los Blancos" psuje jednak uraz Davida Alaby, który opuścił murawę jeszcze w pierwszej połowie spotkania.