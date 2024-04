Barcelona totalnie zaskoczona w Madrycie. Groźny incydent. Gdzie była policja?!

Do niebezpiecznego zaniechania doszło w Madrycie krótko po tym, jak do miasta na El Clasico dotarła Barcelona. Według protokołu, praktykowanego od wielu lat, kataloński zespół powinien być eskortowany w drodze z lotniska przez policję. Tym razem jednak ekipa mistrza Hiszpanii została zostawiona sama sobie. Doszło do sporego zamieszania przy wejściu do hotelu, piłkarze znaleźli się w niebezpieczeństwie. Interweniować musiała klubowa ochrona "Blaugrany".