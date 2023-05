Barcelona szykuje transferowy hit. Gwiazdor Bayernu na celowniku

Bayern Monachium w ostatnich miesiącach przeżywał dość trudne chwile. W marcu z klubem pożegnał się trener Julian Nagelsmann. Zwolnił go Oliver Kahn, który w piątek stracił stanowisko prezesa. Swojej funkcji nie obronił także dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić, któremu zarzuca się słabo przeprowadzane okienka transferowe. Trudno przewidzieć, co w przyszłym sezonie wyłoni się z tego chaosu. Nowym prezesem został Jan-Christian Dreesen, a do rady nadzorczej wrócił Karl-Heinz Rummenigge.