Barcelona szykuje transferowy hit, chcą gwiazdę Napoli. "Lewy" będzie zadowolony

FC Barcelona z całą stanowczością może zaliczyć zakończone okienko transferowe do niezwykle udanych. "Duma Katalonii" sfinalizowała kilka dużych ruchów , wykazując się ogromną starannością, a także rozmachem, który zachwycił jej fanów. Xavi dołożył do swojej taktycznej układanki kolejne elementy, które z miejsca mogą stanowić o sile jego drużyny.

Latem do słonecznej Katalonii dołączyli tacy gracze jak m.in. doświadczony Ilkay Gundogan, Joao Cancelo, a także potrzebujący odbudowy Joao Felix. Sympatyków Blaugrany "grzeje" szczególnie ten ostatni ruch, ponieważ młody Portugalczyk jeszcze jakiś czas temu był uznawany za jeden z najciekawszych talentów ostatnich lat. Niestety, ale złe decyzje, odnośnie do wyboru odpowiedniej destynacji do piłkarskiego rozwoju sprawiły, że 22-latek nie mógł pokazać światu pełni swoich możliwości.