Barcelona szykuje kolejny wielki transfer? Kierunek: Anglia

Paweł Czechowski La Liga

FC Barcelona jest tak naprawdę dopiero w środku wielkiej przebudowy, do której dochodzi pod czujnym okiem i auspicjami Xaviego Hernandeza. Zarząd "Dumy Katalonii" już planuje kolejne ruchy na rynku transferowym - i być może te śmiałe plany zawiodą "Barcę" do... Anglii, a konkretnie do Liverpoolu, gdzie gra obecnie Trent Alexander-Arnold.

Zdjęcie Trent Alexander-Arnold znalazł się na celowniku FC Barcelona / Nigel Roddis / AFP / AFP