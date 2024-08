Barcelona szykuje "deal" z gigantem. To może być największa wymiana tego lata

To może być wielka wymiana Barcelony z Liverpoolem. Luis Diaz za Frenkiego de Jonga?

Kolumbijski dziennikarz Pipe Sierra informuje bowiem, że Katalończycy są zainteresowani Luisem Diazem i to właśnie do sprowadzenia kolumbijskiego skrzydłowego miałby zostać włączony de Jong. Na razie nie wiadomo nic na temat innych szczegółów tej wymiany. Branżowy portal Transfermakt wycenia Diaza na 75 milionów, a Holendra na 70 milionów euro, więc niewykluczone, że Barcelona musiałaby dopłacić za transfer piłkarza Liverpoolu.

Diaz w minionym sezonie wystąpił w 37 meczach na poziomie Premier League i strzelił osiem goli, a także zanotował pięć asyst. Z kolei siedem spotkań w Lidze Europy okrasił trzema trafieniami. Nie są to spektakularne liczby, jak na zawodnika, za którego "The Reds" zapłacili trzy lata temu 50 milionów euro, dlatego niewykluczone, że angielski zespół byłby gotowy oddać go do Barcy. Warto jednak dodać, że 27-latek był ważną postacią reprezentacji Kolumbii na tegorocznym Copa Amercia, która dotarła do finału rozgrywek, ale ostatecznie uległa Argentynie po dogrywce 0:1. Diaz zagrał w każdym meczu i dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców.