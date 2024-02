Barcelona szuka trenera. Są trzy kandydatury, padły dwa nazwiska, jedna niewiadoma

"Duma Katalonii" w tym sezonie nie spisuje się tak dobrze jak w poprzednim. Nie obroniła już Superpucharu Hiszpanii, odpadła także w Pucharze Króla, a w lidze cały czas musi gonić. W niedzielę zremisowała tylko z Granadą, przedostatnią drużyną w stawce, 3-3.

To już drugi raz w tym miesiącu, kiedy podopieczni Xaviego zdobywają trzy bramki na własnym stadionie, a jednak nie są w stanie wygrać (porażka z Villarrealem 3-5 ). "Duma Katalonii" od początku roku straciła już 24 gole w 11 meczach we wszystkich rozgrywkach, co jest najgorszym wynikiem w pięciu najsilniejszych ligach Europy.

"Za łatwo oddajemy pole w obronie. Straciliśmy kilka goli z Villarrealem, tak samo przeciwko Granadzie. To sprawia, że trudno jest cokolwiek wygrać. Musimy minimalizować liczbę błędów. Takie same naznaczyły cały nasz sezon. Identycznie było w poprzednim spotkaniu z tym zespołem, również zakończonym remisem" - tłumaczył Xavi.

Nerwy puściły prezesowi klubu . Jak podało Radio Catalunya Joan Laporta po spotkaniu był wściekły, do tego stopnia, że rzucił tacą z kanapkami, które podaje się w loży VIP-ów na Stadionie Olimpijskim.

Szkoleniowiec po porażce z Villarrealem ogłosił, że po zakończeniu sezonu odchodzi z funkcji trenera . Miało to zdjąć presję z piłkarzy. Remis z Granadą jest "krokiem wstecz" ale Xavi nadal uważa, że siedem na dziewięć możliwych do zdobycia punktów od tego czasu stanowi reakcję zawodników na jego krok.

La Liga. Barcelona ma szansę już tylko chyba na jedno trofeum

Nie potwierdziły tych doniesień media w Katalonii, które napisały, że Xavi w poniedziałek zjadł śniadanie z Deco i panowie normalnie rozmawiali. Wszystko jest jednak możliwe, bowiem Liga Mistrzów to w sumie ostatnie rozgrywki, gdzie "Duma Katalonii" może powalczyć o jakieś trofeum.

W La Liga Barcelona zajmuje trzecie miejsce, tracąc 10 punktów do liderującego Realu i pięć do rewelacyjnej Girony. Ma natomiast trzy "oczka" przewagi nad Atletico Madryt i pięć nad Athetikiem Bilbao. Czyli zamiast patrzeć w górę "Duma Katalonii" musi zacząć zwracać uwagę na zespoły z niższych miejsc, żeby nie wypaść poza pierwszą czwórkę, co oznaczałoby brak awansu do Ligi Mistrzów.

Na razie wszystko wskazuje na to, że Xavi faktycznie popracuje z Barceloną do końca sezonu. Dyrektor sportowy ma więc czas, aby znaleźć następcę. W swoim programie Gerard Romero wymienił kandydatów trzech narodowości: Włocha - Roberta De Zerbiego, Niemca - Hansiego Flicka i Hiszpana, którego personaliów nie zdradził. Ten pierwszy pracuje w Premier League i opiekuje się Brightonem, który konsekwentnie rozwija. Z kolei ten drugi był trenerem Bayernu Monachium z sukcesami i selekcjonerem reprezentacji Niemiec, gdzie jednak mu już nie poszło i od września ubiegłego roku pozostaje bez zajęcia.

Romero dodał również, że ewentualne postawienie na Flicka prawdopodobnie będzie miało wpływ na przyszłość Roberta Lewandowskiego. Ten ma kontrakt ważny z "Dumą Katalonii" do 2026 roku, a ponieważ zna Niemca bardzo dobrze, to z nim chętnie pewnie by znowu współpracował.

W następnej kolejce La Liga podopieczni Xaviego zagrają na wyjeździe z Celtą Vigo. Mecz odbędzie się 17 lutego, początek o 18.30.

Robert Lewandowski będzie miał nowego trenera, pytanie tylko kiedy / AFP

Hansi Flick / AFP

Roberto De Zerbi / AFP