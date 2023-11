Barcelona szuka rozwiązania kryzysu. Sięgnie po zawodnika z Championship?

FC Barcelona do sezonu 2023/24 przystąpiła z wyjątkowo wąską kadrą, co zemściło się na niej w ostatnich tygodniach. Pod nieobecność wielu kontuzjowanych zawodników "Duma Katalonii" prezentowała się słabo. Działacze poszukują już możliwości sprowadzenia zimą wzmocnień, jednak ogranicza ich budżet. Redakcja "Sky Sports" przekazała, że w orbicie zainteresowań mistrza Hiszpanii znalazł się Wilfred Ndidi. Nie byłoby to nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że Nigeryjczyk gra obecnie w Championship.