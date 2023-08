Barcelona skreśliła tego piłkarza. Gwiazda odchodzi z drużyny

FC Barcelona nie zarejestrowała nawet do rozgrywek Marcosa Alonso i oczekuje, że jeszcze latem piłkarz odejdzie do innego klubu. 32-latek trafił do "Dumy Katalonii" zaledwie rok temu, ale nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Zwłaszcza że Barcelona ma na celowniku Joao Cancelo, z którym jest bliska sfinalizowania umowy.