Barcelona się nie poddaje. To będzie jej główny cel i następca legendy

Niemal dokładnie w połowie października defensywny pomocnik postanowił bowiem przedłużyć swój dotychczasowy kontrakt z Realem Sociedad aż o pięć lat - a, będąc bardziej precyzyjnym, do końca czerwca 2027 roku. To był jasny sygnał dla " Blaugrany ", że ściągnięcie akurat tego gracza nie przyjdzie z łatwością.

FC Barcelona wciąż pewna: Martin Zubimendi to jej marzenie

Mimo wszystko byłby to potężny wydatek dla FC Barcelona, która powinna obecnie raczej przede wszystkim zaciskać pasa, zamiast go popuszczać. W związku z tym dużo bardziej prawdopodobna wydaje się opcja, w myśl której "Duma Katalonii" zasiądzie do stołu negocjacyjnego dopiero latem - jednocześnie zaś może dogrywać transfer Joao Felixa z Atletico Madryt.