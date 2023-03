Barcelona rusza na łowy w Anglii. Lewandowski będzie miał obok siebie gwiazdę

Mimo wszystko zapowiada się jednak na to, że przed "Barcą" kolejne bardzo aktywne lato na rynku. Część kroków dotyczących wzmocnień została już podjęta - przedstawiciele "Blaugrany" mieli m.in. dojść do porozumienia z Inigo Martinezem, obrońcą Athletiku Bilbao, którego kontrakt z "Los Rojiblancos" wygaśnie wraz z końcem czerwca.

To jednak nie wszystko, bo FCB szuka też świeżej krwi dla ofensywy - zwłaszcza w obliczu możliwego odejścia Ansu Fatiego czy też Ferrana Torresa. Według Catalunya Radio ekipa z Camp Nou chce ściągnąć do siebie wysokiej klasy skrzydłowego i w związku z tym obserwowany jest zwłaszcza jeden kierunek - Anglia.

FC Barcelona przejmie jedną z gwiazd Premier League? Son, Salah i Diaz na celowniku

Nazwiska z Premier League, którymi mają interesować się Katalończycy, to Heung-min Son (Tottenham Hotspur) oraz Mohamed Salah i Luis Diaz (obaj Liverpool F.C.). Jest tu jednak jeden główny kłopot - cała trójka ma dosyć długie kontrakty do wypełnienia, bowiem Son i Salah są związani umowami do 2025 roku, a Diaz aż do 2027 r. To zaś oznacza, że ich ceny mogą zostać mocno wywindowane.