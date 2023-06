Barcelona rozwiązała kontrakt z mistrzem świata. "Koniec związku"

FC Barcelona i Samuel Umtiti osiągnęli porozumienie w sprawie rozwiązania kontraktu zawodnika z klubem, który obowiązywałby do końca sezonu 2025/26. FC Barcelona wyraża wdzięczność Umtitiemu, życzy mu powodzenia i sukcesów w przyszłości

W poprzednim sezonie Francuz był wypożyczony do włoskiego Lecce , w którym na nowo złapał rytm meczowy i cieszył się grą w piłkę nożną. Rozegrał aż 65 procent możliwych minut w Serie A, a jego zespół utrzymał się w elicie, zajmując 16. miejsce, pięć punktów nad Hellasem i Spezią, które musiały grać między sobą specjalny baraż.