Barcelona rezygnuje z walki. Nie wierzy w sukces, czeka już tylko na wyrok

W środę komisja dyscyplinarna La Liga ogłosi karę dla Xaviego Hernandeza za czerwoną kartkę, jaką został ukarany w ligowym meczu z Atletico Madryt. Dyskwalifikacja obejmie przynajmniej dwie najbliższe kolejki. Dziennikarze katalońskiego "Sportu" spekulują jednak, że szkoleniowiec Barcelony może zostać odsunięty od zespołu na trzy mecze. Ma to być efekt działania w warunkach recydywy. Jeśli do tego dojdzie, mistrzowie Hiszpanii zagrają bez trenera również 21 kwietnia w El Clasico. Co ciekawe, "Duma Katalonii" nie zamierza walczyć o jak najłagodniejsze sankcje.