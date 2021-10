Historia Ansu Fatiego jest tak samo poruszająca, jak Leo Messiego, który 21 lat temu przybył do Barcelony w poszukiwaniu środków na kurację hormonem wzrostu. Bori Fati, ojciec Ansu, opuścił Gwineę Bissau po wojnie domowej i zamachu stanu. Szukał lepszego jutra dla swojej rodziny. W Portugalii grał w piłkę w niższych ligach. Potem przeniósł się do Marinaleada - miasteczka w okolicach Sewilli, gdzie była praca dla imigrantów. Był kierowcą, czepiał się różnych zajęć. Ansu miał sześć lat, gdy z braćmi i matką przyjechali do Andaluzji. Zamieszkali z ojcem na przedmieściach Herrery.

Reklama

Barcelona - Real. Ansu - najmłodszy strzelec gola w El Clasico

Bracia odziedziczyli miłość do piłki po Borim, którego prawie nie znali. Ansu grał w miejscowym klubiku, aż w 2010 roku przeniósł się do juniorów Sevilli. Dwa lata później trafił do barcelońskiej La Masii razem ze starszym bratem. W grudniu 2015 roku doznał złamania kości piszczelowej i strzałkowej w meczu z Espanyolem. W lipcu 2019 roku podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt z Barceloną z klauzulą odejścia w wysokości 100 mln euro. Dziś wynosi ona miliard - jest zabezpieczeniem przed szejkami z PSG, Manchesteru City i Newcastle gotowymi wydać na piłkarzy fortunę.

Kibice Barcelony chcą widzieć w Fatim nowe wcielenie Messiego. Kiedy niedawno, po czterech operacjach i 10 miesiącach leczenia urazu łąkotki, wracał na boisko, otrzymał numer 10 po Argentyńczyku. W klubowym sklepie jego ojciec kupił osiem koszulek syna dla całej rodziny. Płakali nad nimi wspólnie ze wzruszenia, wspominając niełatwą drogę, którą przeszli.

Zdjęcie El Clasico: FC Barcelona - Real Madryt. Już 24 października na Camp Nou / materiały prasowe

Brat Messiego był doradcą Ansu na starcie kariery, dziś jego interesy reprezentuje Jorge Mendes - jeden z najpotężniejszych agentów.

Wydaje się nierealne, by Ansu Fati dorównał najlepszemu piłkarzowi w historii Barcelony. Messi zdobył dla klubu z Katalonii 35 trofeów - cztery razy wygrał Ligę Mistrzów. Fati to wciąż tylko zdolny nastolatek z zadatkami na gwiazdę. Jest najmłodszym strzelcem gola w historii El Clasico. Zdobył bramkę na 1-1 w starciu z Realem w październiku 2020 roku na Camp Nou. Barcelona przegrała 1-3. Ansu strzelił najwięcej bramek w La Liga przed osiągnięciem pełnoletności. Dwa tygodnie później w meczu z Betisem doznał fatalnej kontuzji łąkotki. Dopiero teraz wraca na boisko.

W tamtym klasyku sprzed roku cały mecz zagrał Vinicius Jr. Prezes Realu Florentino Perez wprowadził wszystkich w zdumienie, płacąc 45 mln euro za nastolatka z Flamengo w maju 2017 roku. Miał grać w Brazylii jeszcze dwa kolejne lata, ale Real sięgnął po niego wcześniej. Vinicius też już pokonał bramkarza Barcelony - w marcu 2020 roku. Królewscy wygrali wtedy 2-0 i pomknęli po tytuł mistrzowski.

Barcelona - Real. Ile Vinicius Junior zawdzięcza Zizou

W tamtym czasie 20-letni Vinicius miał opinię jeźdźca bez głowy. Szybki jak błyskawica, z odrzutowym startem do piłki, miał ogromny problem z zachowaniem zimnej krwi w polu karnym. Pewnego razu media hiszpańskie obiegły słowa przypisywane Karimowi Benzemie, który miał nakłaniać kolegów z drużyny, by nie podawali do Brazylijczyka, bo to strata piłki.

Ówczesny trener Realu Zinedine Zidane był cierpliwy. - Gole to kwestia instynktu, ale i pracy - powtarzał. Na indywidualnych treningach Brazylijczyk ćwiczył wykańczanie akcji. Dziś zachowuje więcej spokoju i więcej widzi pod bramką. Jego dwa gole i asysta we wtorkowy wieczór w Kijowie dały Realowi zwycięstwo 5-0 nad Szachtarem. Królewscy potrzebowali go bardzo po porażce w poprzedniej kolejce Ligi Mistrzów z mołdawskim Sheriffem Tyraspol 1-2.

Wyniki, tabelę i terminarz Primera Division znajdziesz tutaj



Slalom między obrońcami Szachtara przy bramce na 3-0 wywołał entuzjazm w hiszpańskich mediach. "Vini, vidi, vici" - powtarzają dziennikarze, robiąc aluzję do nazwiska Brazylijczyka. W 49 meczach poprzedniego sezonu Vinicius zdobył 6 goli. Teraz już ma 7 w zaledwie 11 spotkaniach. I trzy asysty. Jest realnym wsparciem dla Benzemy - najskuteczniejszego piłkarza La Liga. Ta para zaczyna ze sobą współpracować. Tęsknota za Kylianem Mbappe na Santiago Bernabeu nie wygasła, ale genialny Francuz miałby grać z Viniciusem i Benzemą, a nie notorycznie kontuzjowanym Edenem Hazardem.

Niewiele da się powiedzieć o wsparciu, jakim ma być dla Fatiego Memphis Depay. Sprowadzony tego lata do Barcelony 27-letni Holender zdobył cztery gole w La Liga (o jednego mniej niż Vinicius). Ansu dwa razy pokonał bramkarzy rywali, ale po kontuzji zagrał tylko trzy spotkania ligowe. Zaledwie raz - z Valencią w minioną niedzielę - wyszedł w podstawowej jedenastce. Po zdobyciu gola i zaliczeniu asysty został zmieniony. Ronald Koeman oszczędza siły piłkarza, który ma olśniewać kibiców z Camp Nou przez następne lata. Taki mecz jak niedzielne El Clasico ma jednak swoje prawa.

Barcelona - Real. Gdzie obejrzeć mecz?

Transmisja El Clasico w niedzielę w Eleven Sports 1 o godzinie 16.10, studio wystartuje o 12.00.



Dariusz Wołowski

Zdjęcie Vinicius Junior i Casemiro świętują gola / AFP

ZOBACZ TEŻ: