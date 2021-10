Dwie kolejne porażki z Sheriffem Tyraspol w Lidze Mistrzów i Espanyolem w lidze hiszpańskiej skłoniły Carlo Ancelottiego, by wrócił do klasycznego ustawienia pomocy. Na mecz w Kijowie z Szachtarem włoski trener Realu wystawił w drugiej linii Toniego Kroosa, Lukę Modricia i Casemiro. Ileż to już ważnych meczów wygrali razem, łącznie z trzema finałami Ligi Mistrzów (lata 2016-2018)! Czas płynie, ale Niemiec, Chorwat i Brazylijczyk nie przemijają.

Barcelona - Real. Sezon Karima Benzemy?

Zwycięstwo w Kijowie 5-0 pozwoliło Królewskim odzyskać równowagę. Dwoma golami i asystą błysnął Vinicius Junior. Przede wszystkim defensywa Realu nie była dziurawa. W niej zaszły latem największe zmiany. Drużyna rozstała się z kultową parą stoperów Raphael Varane - Sergio Ramos. David Alaba i Eder Militao nie mieli zbyt wiele czasu na zgranie. Zwłaszcza, że Austriak był ustawiany przez Ancelottiego także na innych pozycjach.

Reklama

Real ma swoje stałe atuty. Karim Benzema przeżywa w wieku 33 lat okres życiowego wzlotu. Przez 12 lat gry na Santiago Bernabeu zawsze był w cieniu. - Dziewięć sezonów biegałem obok faceta, który zdobywał po 60 goli w sezonie - mówił o Cristiano Ronaldo. Po odejściu Portugalczyka latem 2018 roku Francuz został postacią numer 1 w ataku Królewskich, ale tytuł króla strzelców La Liga monopolizował Leo Messi.

Dziś Karim jest liderem klasyfikacji pichichi (9 goli) i wreszcie ma szansę ją wygrać. Tak samo mocno podstawowej jedenastki Królewskich trzyma się trio pomocników. Jutro powinni zagrać razem także na Camp Nou.

Real będzie faworytem pierwszego klasyku bez Messiego. W minionych trzech sezonach regularnie ogrywał Barcelonę. Wygrał z Katalończykami trzy ostatnie mecze i legendarny Argentyńczyk, najskuteczniejszy piłkarz w historii El Clasico, nic nie był w stanie na to poradzić. Antoine Griezmann, który spędził na Camp Nou trzy sezony, w ogóle nie zaznał smaku zwycięstwa w klasyku.

Barcelona - Real. Czy drużyna Koemana się przełamie?

Czy coś wskazuje na to, że zła passa Katalończyków mogłaby się w niedzielę skończyć? Drużyna Ronalda Koemana wciąż powiela te same błędy. W ośmiu meczach tego sezonu La Liga zdobyła 14 bramek, aż o 8 mniej od Realu. W Lidze Mistrzów gra o przetrwanie. W środowym pojedynku z Dynamem Kijów zwycięską bramkę na Camp Nou strzelił stoper Gerard Pique, który ruszył do przodu zirytowany brakiem skuteczności kolegów z ataku.

Pogrążony w długach klub wciąż daje jednak najwięcej piłkarzy do reprezentacji Hiszpanii. Eric Garcia, Sergio Busquets, Sergi Roberto, a nawet rewelacyjny 17-latek Gavi są innymi graczami u Luisa Enrique niż u Koemana. Tak jak Memphis Depay i Frankie de Jong więcej dają reprezentacji Holandii niż klubowi. W niedzielę mają znakomitą okazję, by odbudować podupadające morale własne i katalońskich kibiców.

Wyniki, tabelę i terminarz Primera Division znajdziesz tutaj!



Według prognoz dziennika "El Pais" Camp Nou nie będzie wypełnione do ostatniego miejsca. Pandemia, kryzys ekonomiczny, sportowy, odejście Messiego, mała liczba turystów w stolicy Katalonii - to wszystko wpływa na frekwencję na największym stadionie Europy. Barcelona ma jednak wciąż bardzo duży potencjał piłkarski, choć nie zagrają w niedzielę kontuzjowani pomocnik Pedri, skrzydłowy Ousmane Dembele i obrońca Ronald Araujo. Wracający do zdrowia nastolatek Ansu Fati jest jednak w stanie zarażać swoim entuzjazmem. Swój pierwszy klasyk zaliczy Sergio Aguero - kiedyś gwiazda Atletico i Manchesteru City. Swoje marzenie o grze z Messim spełnił tego lata, a zaraz potem się okazało, że Barcelony nie stać już na swoją największą gwiazdę.

Zwycięstwo nad Realem - to jest to, czego drużyna Koemana potrzebuje teraz najbardziej. Taki wyczyn mógłby być dla Barcelony punktem zwrotnym.

Barcelona - Real. Gdzie oglądać mecz?

Transmisja El Clasico w niedzielę w Eleven Sports 1 o godzinie 16.10, studio wystartuje o 12.00.



Dariusz Wołowski

ZOBACZ TEŻ:



Xavi: - Trenowanie Barcelony zawsze było moim celem



Ansu Fati, czy Vinicius Junior? Kto będzie gwiazdą El Clasico?



Stare asy, czy młode wilki? Kto błyśnie w El Clasico?