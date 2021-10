Debiutujący w El Clasico David Alaba pokazał w 32. min pełnie swoich możliwości. Odebrał piłkę Memphisowi Depay’owi pod polem karnym Realu, po czym przebiegł 80 metrów, by zdobyć bramkę. Po wygraniu pojedynku z Holendrem podał piłkę na skrzydło Vinisowi Juniorowi, który wygrał przebitkę z Oscarem Minguezą i zagrał do Rodrygo. Ten oddał ją nadbiegającemu z lewej strony nowemu stoperowi Królewskich. Alaba uderzył z dość ostrego konta, ale mocno i celnie. Następca Sergio Ramosa naznaczył golem swój pierwszy mecz z Barceloną.

Barcelona - Real 1-2. Vinicius w roli gwiazdy

Ronald Koeman posłał do gry przeciw Realowi siedmiu wychowanków klubu (Pique, Mingueza, Eric Garcia, Busquets, Fati, Jordi Alba i Gavi). Jak się okazało za mało. Najgorsi w zespole byli Holendrzy bezproduktywni zupełnie Depay i Frankie de Jong. Carlo Ancelotti wystawił w podstawowej jedenastce Realu zaledwie jednego Hiszpana - Lucaza Vazqueza na prawej obronie. I to on zdobył gola w 93. minucie na 2-0 dla Realu. Goście byli drużyną dojrzalszą, a ich wschodząca gwiazda Vinicius błyszczał od początku. Każda jego akcja była groźna.

Po drugiej stronie namaszczany na następcę Leo Messiego nastoletni Ansu Fati był poza grą. Koeman nie mylił się mówiąc, że po 10-miesięcznej przerwie z powodu kontuzji Fati potrzebuje czasu i spokoju by dojść do siebie. Gra, bo drużyna tego bardzo potrzebuje. Z obrońcami Realu sobie nie radził.

To nie znaczy, że Barcelona nie miała szans w tym spotkaniu. Przy stanie 0-0 Sergino Dest był z siedem metrów przed bramką Courtoisa. Gdyby trafił w bramkę, losy meczu mogłyby potoczyć się inaczej. Ale kopnął nad poprzeczką. To jeszcze jeden dowód, że Barcelona nie ma w tej chwili zbyt wielu graczy zdolnych rozstrzygać wielkie mecze. Dest biega, walczy, ale odpowiedzialności za wynik na siebie nie bierze.

W 35. min Gerard Pique główkował tuż obok bramki po rzucie rożnym. To były wszystkie okazje gospodarzy w pierwszej połowie. W drugiej Koeman zdjął Minguezę wstawiając Philippe’a Coutinho. On już gola w klasyku zdobył, ale dość dawno, kiedy debiutował. Wtedy był wielką nadzieją i gwiazdą zespołu. Do dziś jest najdroższym graczem w historii klubu, ale z dawnej wielkości zostało niewiele.

Barcelona - Real 1-2. Bezradność Ronalda Koemana

W drugiej części gry kontry Realu były groźniejsze niż atak pozycyjny Barcelony. Benzema i Vinicius mieli okazje rozstrzygnąć mecz definitywnie. Gospodarze biegali pod bramkę Królewskich, by długo i przewidywalnie rozgrywać piłkę po obwodzie pola karnego. Nie stworzyli już takiej okazji na gola jak ta, którą miał Dest na początku meczu. Koeman posłał do gry dwóch nowych napastników: Sergio Aguero i Luuka de Jonga, ale to też gracze dalecy od szczytu możliwości. Debiutujący w El Clasico Aguero zdobył bramkę w 96. min. Za późno, by walczyć o remis.

Real jest dziś może daleki od wielkości, ale to wciąż drużyna solidna, świadoma swoich atutów. Barcelona to zespół przeciętny, który nie potrafi wyjść poza przewidywalne schematy. Holendrzy Frankie de Jong i Memphis Depay, na których Koeman opiera grę - notorycznie zawodzą na wyższym poziomie. Może zmienią zespół młodzi wychowankowie? Na to trzeba jeszcze poczekać.

Barcelona nie znalazła sposobu na dojrzalszą drużynę Carlo Ancelottiego. A przecież ostatni wizyta Realu w Barcelonie zakończyła się porażką z Espanyolem. Królewscy miewają kłopoty, ale są zespołem lepszym od rywali z Camp Nou. Kiedyś w najlepszych czasach Leo Messiego Barca regularnie zdobywała twierdzę Realu - Santiago Bernabeu. Teraz Królewscy biorą rewanż na Camp Nou.

