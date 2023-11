Felix jest związany z Atletico aż do połowy 2029 roku, ale od pewnego czasu widać, że brakuje chemii między nim a trenerem Diego Simeone .

Zawodnik na początku tego roku został wypożyczony do Chelsea , gdzie wystąpił 20 razy, z czego 16 w Premier League, strzelając cztery gole. Anglicy jednak nie zdecydowali się na jego wykupienie.

Napastnik poszedł więc na kolejne wypożyczenie, tym razem do Barcelony . W 14 meczach obecnego sezonu strzelił trzy gole i zaliczył cztery asysty . Widać było, że zaczyna dobrze rozumieć się z Lewandowskim , ale ten później doznał kontuzji i musiał pauzować.

Joao Felix będzie jednym z najlepszych graczy w Europie, życzę mu wszystkiego najlepszego w Barcelonie. Jest tam wypożyczony, ale jeśli Barca będzie chciała zakontraktować go na stałe, z pewnością będzie miała możliwość, aby tak się stało. W przeciwnym wypadku wróci do Atletico

La Liga. Co z Joao Felixem i Joao Cancelo?

"Jesteśmy dopiero w listopadzie, ale oczywiście już się nad tym zastanawiamy. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie ma wątpliwości, że chcemy ich na następny sezon, bo mają odpowiednią jakość . Jesteśmy zadowoleni z ich występów" - stwierdził Deco w rozmowie z RAC1.

Jak donoszą media za Cancelo trzeba by zapłacić około 25 milionów euro, a za Felixa około 80 mln euro, co daje w sumie ponad 100 mln euro. Dla Barcelony, która cały czas ma problemy finansowe, takie pieniądze mogą być nie do przeskoczenia.