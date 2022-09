Barcelona pozbywa się piłkarza. Transakcja "last minute" w Mediolanie

Ostatni dzień okna transferowego to moment, gdy wiele transakcji ciągnących się tygodniami, dochodzi do skutku. Sergino Dest nie gra w Barcelonie, ale chciał odejść ani do Manchesteru United, ani Villarreal. Zainteresowała go oferta Milanu, gdzie będzie mógł grać i rozwijać się jako piłkarz. Poleciał już do Mediolanu. Podpisze kontrakt na sezon.

Barcelona pozbywa się piłkarzy niepotrzebnych Xaviemu Hernandezowi

Barcelona chciała się pozbyć Amerykanina, by ograniczyć budżet płacowy swoich piłkarzy. Klub ma duży kłopot, by spełnić wymagania La Liga. Ostatniego dnia okna transferowego ważą się losy kilku graczy niechcianych przez Xaviego Hernandeza. Duński napastnik Martin Braithwaite ma podpisać kontrakt z Espanyolem i zostać w Barcelonie.

