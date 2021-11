Hakim Ziyech ma w tym sezonie pewien dosyć konkretny problem - tylko raz udało mu się rozegrać dla Chelsea pełne 90 minut spotkania - miało to miejsce w trakcie starcia z ligowego z Aston Villą we wrześniu. Od tego czasu Marokańczyk albo pełni rolę zmiennika, albo schodzi przedwcześnie z boiska, parę razy zdarzyło mu się także "grzać ławę" przez cały mecz. Nie wydaje się więc, by był on w pełni szczęśliwy na Stamford Bridge.

Być może jednak na horyzoncie pojawi się niebawem dla niego opcja na odmianę losu. Jak bowiem informuje kataloński "Sport", FC Barcelona jest mocno zainteresowana transferem ofensywnego pomocnika - i chciałaby sfinalizować tę operację jak najszybciej.



FC Barcelona chce ruszyć po Ziyecha na początku roku

To by oznaczało, że "Blaugrana" powinna zgłosić się po 28-latka już w styczniu. FCB zdaje sobie sprawę, że nie może wiele wydać - według medialnych doniesień całkowita kwota, jaką klub może przeznaczyć w najbliższym czasie na transfery wynosi mniej niż 10 mln euro. W przypadku Ziyecha nie powinno być to jednak problemem - Chelsea miałaby być bowiem skłonna do rozwiązania sprawy poprzez wypożyczenie gracza z opcją obowiązkowego wykupu za jakiś czas - najprawdopodobniej po zakończeniu sezonu 2021/2022.



Wydaje się więc, że obie strony mogą łatwo dojść do konsensusu, jednak jest jeszcze jedna kwestia do rozwiązania - Ziyechem interesuje się także Borussia Dortmund i transfer do Westfalii na ten moment wydaje się nieco bardziej prawdopodobny.



Borussia Dortmund pilnie śledzi sytuację Ziyecha

BVB nie jest bowiem ograniczone budżetowo w takim stopniu, jak Barcelona - dortmundczycy mogą nie tylko wydać znacznie więcej na sam transfer, ale i skusić piłkarza lepszymi - a już na pewno bardziej stabilnymi warunkami finansowymi. Na razie zarówno Barcelona, jak i Borussia powstrzymują się od gwałtownych ruchów, jednak w styczniu sprawa może już wyglądać zupełnie inaczej.



Hakim Ziyech jest zawodnikiem Chelsea od 2020 roku. Piłkarz wcześniej reprezentował barwy amsterdamskiego Ajaksu, ma zresztą także - prócz marokańskiego - także i holenderskie obywatelstwo.

PaCze



