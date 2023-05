Barcelona potwierdziła to oficjalnie. Hit za hitem, a Real... już czeka

FC Barcelona już poprzedniego lata wyruszyła do USA, by tam zaprezentować się w serii towarzyskich, przedsezonowych potyczek amerykańskiej publiczności, która z roku na rok jest coraz mocnej zainteresowana futbolem - zwłaszcza w wydaniu takich gigantów.

FC Barcelona w USA zagra m.in. z Realem Madryt. Wielkie widowisko w Teksasie

W piątkowe popołudnie " Duma Katalonii " ogłosiła bowiem dokładni terminarz jej lipcowo-sierpniowych występów za oceanem - i trzeba przyznać, że od początku do końca jest on naszpikowany wielkimi hitami. Wszystko zacznie się od starcia z Juventusem 22 lipca (obi ekipy grały ze sobą w USA również w zeszłym roku).

Następnie podopieczni Xaviego Hernandeza spróbują swoich sił z Arsenalem (26 lipca), a potem przejdą już do "Klasyku", który fani obejrzą dokładnie 29 lipca. Na sam koniec staną jeszcze naprzeciw jedenastki AC Milan. Wszystkie te potyczki odbędą się kolejno w Santa Clara, San Francisco, Dallas Las Vegas.

FC Barcelona zagra niebawem również w... Japonii

Możliwe przy tym, że już znacznie wcześniej wiele gwiazd FCB otrzyma nieco więcej wolnego - warunkiem będzie przypieczętowanie zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Do tego tymczasem może dojść już w najbliższą niedzielę, kiedy to "Blaugrana" zagra z Espanyolem. Jeśli jednak wcześniej powinie się noga Realowi i Atletico, to... rezultat osiągnięty przeciwko "Papużkom" i tak nie będzie mieć większego znaczenia.