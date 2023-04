Barcelona poszła na całość. Ogłasza niepodważalny werdykt

Ter Stegen bohaterem Barcelony. Kolejne rekordy na horyzoncie

Niemiec jest równocześnie na jak najlepszej drodze do pobicia rekordu hiszpańskiej ekstraklasy. Ustanowi go, jeśli do końca sezonu nie pozwoli się pokonać więcej niż osiem razy. Do tej pory najlepsze osiągnięcie w La Liga to 18 straconych bramek w jednej kampanii.