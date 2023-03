FC Barcelona ma być już umówiona w kwestii współpracy z Inigo Martinezem, który jak dotychczas był związany z Athletikiem Bilbao. Chociaż sam gracz ma ochotę na to, by po sezonie zameldować się na Camp Nou, to... być może będzie musiał odłożyć ten plan na bliżej nieokreśloną przyszłość. Kluczowe jest tu hasło "Finansowe Fair Play".