Mecz Alaves - Barcelona zakończy niedzielne spotkania La Liga. Pierwszy gwizdek kibice usłyszą o godz. 21. Barca do meczu przystąpi w cieniu konfliktu na linii Barcelona - Dembele. Czy i jak zamieszanie wokół Dembele wpłynie na pozostałych zawodników? Gdzie oglądać mecz Alaves - Barcelona? Transmisja online Alaves - Barcelona na platformie Polsat Box Go oraz elevensports.pl, transmisja tv Alaves - Barcelona w Eleven Sports 2.

Alaves - Barcelona: Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli La Liga

Gospodarz niedzielnego spotkania La Liga, Alaves, liczy na pierwszą wygraną w Primera Division od 6 listopada. Od tego czasu w dziewięciu spotkaniach La Liga Alaves zdobyło tylko cztery punkty, tracąc przy tym dziewiętnaście bramek. Kibice z niepokojem będą oglądać mecz Alaves - Barcelona, bo ich ulubieńcy zajmują obecnie 18. miejsce w tabeli La Liga, od dłuższego czasu okupując strefę spadkową. Alaves po 21 kolejka ma koncie siedemnaście punktów i widmo spadku po kilka latach gry w La Liga staje się coraz bardziej realne. W meczu Alaves - Barcelona Baskowie liczą co najmniej na powtórkę z październikowej rywalizacji obu klubów - wtedy, tuż po zwolnieniu Ronalda Koemana, spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Świetnej sytuacji nie zmarnował wtedy Luis Rioja, który stanął w oko w oko z Markiem-Andre ter Stegenem, minął niemieckiego bramkarza i skierował piłkę do siatki.

Ostatnie wyniki Alaves w La Liga

Betis - Alaves 4-0

Alaves - Athletic 0-0

Alaves - Real Sociedad 1-1

Mecz Alaves - Barcelona to szansa dla Katalończyków, by choć trochę poprawić nastroje swoim kibicom. Barcelona w tabeli La Liga zajmuje obecnie szóstą lokatę z dorobkiem 32 punktów. Barca wciąż liczy się w walce o miejsca premiowane grą w Lidze Mistrzów, tracąc jednocześnie do lidera La Liga, Realu Madryt, aż siedemnaście punktów. Barcelona ma za sobą kiepski początek roku. Po wygraniu z Linares w Pucharze Króla Katalończycy odpadli najpierw z walki o Superpuchar Hiszpanii, a w ostatni czwartek Barcelona przegrała z Athletic Bilbao 2-3. Oba te spotkania kończyły się dogrywką, dlatego to goście w meczu Alaves - Barcelona podejdą mniej wypoczęci. Oprócz wyników sportowych, Barcelona musi wypić piwo, którego sama nawarzyła. Mowa o zaostrzającym się konflikcie z Dembele, którego Barcelona zmusza do opuszczenia Katalonii. Według mediów chodzi o finansowe wymagania Dembele, który miał zażądać pensji rocznej w wysokości 30 mln euro, plus 45 mln euro bonusu za przedłużenie umowy.

Ostatnie wyniki Barcelony w La Liga



Granada - Barcelona 1-1

Mallorca - Barcelona 0-1

Sevilla - Barcelona 1-1

Alaves - Barcelona. Kiedy i o której mecz La Liga?

Mecz Alaves - Barcelona rozpocznie się w niedzielę o godzinie 21 na Estadio Mendizorrotza.

Alaves - Barcelona. Gdzie oglądać transmisję tv?

Transmisja tv Alaves - Barcelona w Eleven Sports 2.

Mecz Alaves - Barcelona. Transmisja online live stream

Alaves - Barcelona online live stream na platformie Polsat Box Go i na elevensports.pl.

Mecz Alaves - Barcelona "na żywo" na sport.interia.pl.

