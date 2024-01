Superpuchar Hiszpanii to pierwsze trofeum wywalczone przez "Dumę Katalonii" dowodzoną przez Xaviego . Przed rokiem w finale tych rozgrywek jego podopieczni w dobrym stylu poradzili sobie z Realem Madryt .

Być może pozwoliło to Barcelonie dobrze finiszować w La Liga, gdzie również okazali się najlepsi, odzyskując tytuł po kilku latach przerwy. Teraz przystępują do Superpucharu Hiszpanii jako dopiero trzeci zespół w lidze, mający siedem punktów straty do Realu Madryt i Girony.