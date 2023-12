Barcelona pod ścianą, a tu taki ruch. Lewandowski patrzy, w tle... Fabiański

FC Barcelona nie ma łatwego zadania w kampanii 2023/2024 jeśli mowa o obsadzie wyjściowej jedenastki - wszystko to przez fakt, że co ważniejszych piłkarzy "Blaugrany" non stop męczą najróżniejsze kontuzje, o czym przekonał się już chociażby Robert Lewandowski, jeszcze niedawno leczący uraz kostki.