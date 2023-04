Barcelona oszukała w ligowym spotkaniu? Rywale złożyli oficjalny protest

W miniony weekend FC Barcelona bardzo pewnie pokonała 4:0 Elche, zajmujące ostatnie miejsce w tabeli La Liga. Władze tklubu postanowiły jednak poszukać innej drogi do zdobycia punktów niż ta boiskowa. Otóż ich zdaniem Gavi, który zagrał w tym meczu 68 minut, nie był uprawniony do występu. Z tego powodu Elche postanowiło złożyć oficjalny protest do władz hiszpańskiej piłki.