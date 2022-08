Barcelona ostrzegała piłkarzy przed mafią! Aubameyang się wyłamał, "Lewy" jest czujny

Oprac.: Michał Białoński La Liga

Pierre-Emerick Aubameyang stracił czujność i pochwalił się swym domem w mediach społecznościowych. Na dodatek na noc z niedzieli na poniedziałek wyłączył alarm i właśnie wtedy włamała się do niego mafia, według policji, byli to Albańczycy z Kosowa. Po koszmarze z minionej nocy piłkarz z rodziną przeprowadził się do hotelu.

Zdjęcie Podczas gdy Robert Lewandowski (z prawej) był czujny i nie zdradził lokalizacji swej rezydencji, Pierre-Emerick Aubameyang pochwalił się swym domem, po czym został napadnięty / AFP/INTERIA.PL