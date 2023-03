Kibice Barcelony mają powody do radości. Choć z europejskich rozgrywek "Duma Katalonii" odpadła już w lutym, to na krajowym podwórku radzi sobie doskonale. W niedzielę trzeci raz z rzędu pokonała Real Madryt. Po rywalizacjach w Superpucharze Hiszpanii i Copa del Rey przyszła pora na zwycięstwo ligowe. Po nim ma ona już dwanaście punktów przewagi w tabeli nad "Los Blancos" i niemal rozstrzygnęła losy mistrzostwa.

Kontuzja Ronalda Araujo. Na jak długo wypadnie z gry?

Jak podaje Javi Miguel z dziennika "As", 24-latek ma uraz mięśnia przywodziciela i będzie zmuszony pauzować od dwóch do trzech tygodni. Oznacza to, że prawdopodobnie nie poleci na zgrupowanie reprezentacji Urugwaju, która zmierzy się w meczach towarzyskich z Koreą Południową i Japonią. Do akcji "Blaugrana" wróci 1 kwietnia w starciu z Elche, a cztery dni później ponownie zmierzy się z Realem, tym razem w rewanżowym półfinale Pucharu Króla. Trudno przewidzieć, czy Araujo zdąży wyzdrowieć. Kibice zauważają, że przerwy od gry Pedriego i Ousmane'a Dembele trwają dłużej niż początkowo zakładano, więc może być i tak w tym przypadku.